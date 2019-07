Budka zaklina rzeczywistość! 'Nie mamy wrogów na opozycji'

Wiceszef Platformy Obywatelskiej, Borys Budka przekonuje w rozmowie z Polskim Radiem, że PO wybrała "formułę, która (...) pozwoli na skuteczną rywalizację z obozem władzy". Co z tego, że rozpadła się Koalicja Europejska, że Ludowcy nie pójdą do wyborów z Platformą, a SLD, Razem i Wiosna stworzą oddzielny blok. Budka uważa decyzję Schetyny za sukces.

"Być może uda się stworzyć jedną listę lewicy, być może PSL przekroczy próg wyborczy, to nie są nasi rywale, to nie są nasi przeciwnicy"-zaklinał rzeczywistość gość Polskiego Radia 24.

"To spowodowało, że głosy oddane na ludzi lewicy zostały zmarnowane. To spowodowało, że PiS, które uzyskało 37 proc. poparcia wyborców, ma bezwzględną większość. Nigdy tak nie było w historii. Liczę na refleksję, że będzie jednak inne spojrzenie na to, co stworzyliśmy"-ocenił polityk.