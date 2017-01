Brytyjskie media o przeciekach ws. Brexitu: Londyn porzuci wspólny rynek

reklama

Jak twierdzi brytyjska prasa, udało się dotrzeć do tez z przemówienia premier Theresy May w sprawie Brexitu. May planuje we wtorek nakreślić swoją wizję kraju po wyjściu z Unii Europejskiej.

Szefowa brytyjskiego rządu ma rozpocząć procedury Brexitu przed końcem marca.

Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem, poza unią celną i poza jurysdykcją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - według brytyjskich mediów taką wizję ma w przyszłym tygodniu przedstawić premier Wielkiej Brytanii. Ponoć wskazują na to przecieki z kluczowego przemówienia w sprawie strategii Brexitu, które Theresa May ma wygłosić we wtorek.

"Premier wybrała pełny pakiet" - miał powiedzieć anonimowy doradca premier, co cytują dziś "Sunday Telegraph" i "Sunday Times". Druga gazeta przytacza również ostrzeżenia płynące z otoczenia rządu: w przyszłym tygodniu rynki zareagują nerwowo, a funt się osłabi.



Agencji Reuters udało się skontaktować z rzecznikiem z biura premier May, który twierdzi, że te doniesienia są jedynie spekulacjami. Odmówiono jednak dalszych komentarzy.

Reuters zaznacza, że UE prawdopodobnie będzie naciskać na swobodę przepływu osób w zamian za pełny dostęp do wspólnego rynku. Tyle że wielu Brytyjczyków głosujących za Brexitem chciało opuszczenia Unii, aby ograniczyć migrację z zewnątrz.



