Brytyjski poseł wstawia się za Polską - ZOBACZ!

„Czegoś takiego nie było, to były obozy koncentracyjne założone przez Niemców w okupowanej Polsce i myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy to wszyscy pamiętali” - podkreślił w trakcie debaty w brytyjskiej Izbie Gmin poseł Daniel Kawczyński z Partii Konserwatywnej.