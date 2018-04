Brytyjski minister: Wkroczyliśmy w nową erę wojny

Brytyjski minister obrony uważa Federację Rosyjską największym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii – informuje serwis internetowy scotsman.com. W oświadczeniu Gavina Williamsona Putin znalazł się na jednej liście z terrorystami.

Wielka Brytania wkroczyła w nową erę wojny i powinna doskonalić swoją strategię obronności, uważa szef departamentu obrony Zjednoczonego Królestwa.

„Świat staje się mroczniejszym, niebezpieczniejszym miejscem. Nie powinniśmy przeciwdziałać jedynie międzynarodowemu terroryzmowi. Musimy również stawić czoła zaostrzeniu zagrożeń i reagować na wzrost globalnej niestabilności”

– napisał Williamson.

„Prezydent Putin wykorzystuje rosnące możliwości hybrydowe do podkopywania i destabilizacji, wpływając na kraje na całym świecie. Wkroczyliśmy w nową erę wojny”

– ostrzega minister obrony Wielkiej Brytanii.

Gavin Williamson nie wątpi: incydent związany z byłym pułkownikiem GRU Siergiejem Skripalem stał się kolejnym potwierdzeniem agresywnej polityki Kremla.

„Gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do niebezpieczeństwa, które pochodzi z Moskwy, musimy spojrzeć na wydarzenia w Salisbury. Nie wolno nam zapominać, że było to pierwsze użycie bojowego środka chemicznego w Europie od czasu drugiej wojny światowej. Było to nielegalne i pogardliwe użycie siły przeciwko naszemu krajowi przez państwo rosyjskie, co mogło zagrozić życiu wielu niewinnych ludzi.”

– powiedział Williamson.

dam/jagiellonia.org