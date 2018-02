Brytyjski islamista: Niewierni są gorsi niż psy, gorsi niż robactwo

Brytyjski islamista Abu Waleed wyjaśnia, kim są niewierni. "Są mniej warci od mrówki! Mniej warci od robaków, od psów. Pies jest przynajmniej wierny" - przekonuje. I wyjaśnia, na co czeka po śmierci...

"Pamiętacie czasy Saladyna. Jeden muzułmanón miał wtedy 30 niewiernych jako jenców" - zaczyna swoją opowieść brytyjski islamista Abu Waleed. "Miał ich jako zdobycz wojenną i sprzedał ich za parę butów! Oto wartość 30 niewiernych - oni nie są nic warci. Są mniej [warci] niż mrówka, mniej niż robak, mniej niż pies. Pies ma więcej honoru niż niewierny. Pies jest przynajmniej wobec ciebie lojalny. A niewiernego nie możesz zostawić w pobliżu" - kontynuuje.

Islamista powiedział następnie, że nie będzie gloryfikował ani wyrażał poparcia dla terrorystów.

Dlaczego?

Bo na sali obecna jest kamera...

Cóż... Na tym jednak nie koniec. Przeczytajcie Państwo tylko, co czeka muzułmanów raju według tego samego islamisty!

Ludzie w raju "będą siedzieć, będą wchodzić do swojego domu. Będzie tam klejnot. Wewnątrz klejnotu będzie łóżko. A w łóżku będą twoje hurysy, hurysy, hurysy...twoje dziewice o czarnych ocach. Będzie tam twoja żona. Ale nie tylko ona! Nie będzie tam sama. Nie! " - mówi Abu Waleed. Jasne, to byłoby przecież za mało dla normalnego muzułmanina...

"Nie tylko twoja żona w łóżku, ale i jej 70 asystentek..(...) Będą miały wiele ubrań, ale wszystkie będą przezroczyste. Tak jak wam mówiłem, dobrze mieć kobiety, które są nagie, ale lepiej mieć kobiety, które mają przezroczyste ubrania! To o wiele lepsze (...). Będziecie mogli widzieć jej nogę, wszystkie jej kształty. Wszystkie te wspaniałe rzeczy dostaniecie w raju! To jest lepsze, niż to życie".

Oto dlaczego istnieje dżihad. Ekstremiści nie giną dla Allaha. Giną dla hurys, które bardzo chcieliby mieć już teraz, ale, cholera, ich nie stać...

Film z wypowiedzią Abu Waleeda (angielskie napisy) mogą Państwo zobaczyć TUTAJ - MEMRI TV

mod/memri tv