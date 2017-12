Brytyjski ekspert ostrzega: Rosja może zaatakować! Potencjalne skutki ''katastrofalne''

Szef brytyjskiego sztabu obrony Stuart Peach ostrzega, że Rosja może zaatakować – donosi BBC. Celem mogą się stać podmorskie kable telekomunikacyjne.

To niezwykle groźne. Jak podkreślił Peach – mają one ogromne znaczenie dla globalnej gospodarki. Swoje obawy przedstawił w trakcie wystąpienia w Royal United Services Institute – londyńskiego think tanku.

Peach podkreślił, że Wielka Brytania oraz jej sojusznicy z NATO muszą chronić owych podmorskich kabli, bo potencjalne skutki ataku rosyjskiej marynarki wojennej byłyby „katastrofalne”.

Tę podatność podmorskich linii na ataki określił mianem „nowego ryzyka dla naszego stylu życia”. Łączą one państwa i kontynenty – przesyła się nimi 95 proc. komunikacji na całym świecie i prowadzi transakcje na ponad 10 bilionów USD dziennie.

dam/PAP,Fronda.pl