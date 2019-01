Brytyjka zaczepiała młode Polki. Szybko pożałowała!

Choć większość Brytyjczyków podchodzi przyjaźnie do Polaków, których na Wyspach mieszka ponad milion, zdarzają się również dość przykre incydenty, takie jak ten poniższy. A jednak... grunt to umieć się obronić.

W sieci pojawiło się nagranie, które podbija internet. Widać na nim jak Brytyjka w średnim wieku, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, wulfarnie zaczepia młode Polki w autobusie. Kobieta krzyczy, obraża Polki i każe im "wracać do swojego kraju". Ostatecznie jedna z dziewcząt nie wytrzymała.

Pomiędzy kobietami doszło do szarpaniny. Pasażerowie starali się rozdzielić uczestników awantury i... bronili naszej rodaczki. Ostatecznie interweniowała policja. Brytyjka została zmuszona do opuszczenia autobusu, natomiast nagranie trafiło do sieci.