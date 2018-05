Brygada Pancerna USA jedzie do Polski. 4 tysiące żołnierzy i ponad 1000 pojazdów [FILM]

Do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve trafią transporty z żołnierzami oraz sprzętem 1 Brygady Pancernej z 1 Dywizji Kawalerii. Łącznie do Polski trafi ponad 1000 pojazdów.

Transport trafi w związku z mającą miejsce wymianą jednostek militarnych w Europie, której celem jest wsparcie sił NATO na wschodniej flance.

Żołnierze USA wymienią w Polsce oraz krajach bałtyckich żołnierzy z 2 Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego 1 Dywizji Piechoty.

Według portalu defence24.pl do Polski trafi około 4 tysiące żołnierzy. Przywiezionych też zostanie 90 czołgów M1A2 SEP Abrams, a także ok. 140 BWP orz BWR Bradley, ponadto dywizjon 18 haubic samobieżnych Paladin, także wozy wsparcia.

Impressive! #Ironhorse is on the move to Europe in support of Operation #AtlanticResolve. #90SecondsOfAwesome pic.twitter.com/62suYuZnQ4

— 1st Cavalry Division (@1stCavalryDiv) 28 kwietnia 2018