Brutalny napad na bar z kebabami w Łodzi

W wielkanocny poniedziałek w Łodzi doszło do wyjątkowo nieprzyjemnej utarczki. Czterech mężczyzn przyszło do baru Zahir Kebab - i wszczęło burdę.

"Ty świnio, ty czarnuchu, rób szybciej tę bułę" - zaczęli krzyczeć mężczyźni do pracowników baru pochodzących z Bangladeszu. Barman nie wytrzymał obelg i odpowiedział niechcianym klientom, pokazując im środkowy palec. Doszło do zwady. Napastnicy próbowali przeskoczyć ladę. Gdy to się nie udało, poszły w ruch krzesła. Bar został zdewastowany.

Policja ujęła już dwóch sprawców napaści w wieku 34 i 35 lat. Pozostali dwaj są nadal poszukiwani. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

21.04.2017, 8:05