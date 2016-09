Brutalny gwałt imigrantów w Paryżu - zaprosiła ich Merkel!

reklama

reklama

Jak podają francuskie media, w Paryżu doszło do brutalnego gwałtu na młodej dziewczynie. Sprawcy to uchodźcy, których do Europy zaprosiła Angela Merkel.

Do gwałtu doszło w nocy z 10. na 11 września na Polach Marsowych w pobliżu Wieży Eiffla. W samym centrum Paryża trzech przybyszów z Algierii przez internet zwabiło w to miejsce 18-latkę. Młoda dziewczyna umówiła się na randkę ze znanym jej tylko z sieci chłopakiem. Okazało się, że przyszedł na spotkanie z dwoma kolegami - tylko po to, by 18-latkę zgwałcić.

Sprawców zatrzymano w jednym z francuskich hoteli. Okazało się, że zostali oni przyjęci w Niemczech i teraz muszą wrócić do tego kraju, gdzie mają zostać osądzeni. Czy zostaną? O tym się być może nigdy nie dowiemy...

Można zasadnie powiedzieć, że dziewczyna była zupełnie nierozsądna, umawiając się z nieznanym jej chłopakiem. To prawda - widocznie jednak wciąż żyła w przeświadczeniu wytworzonym przez lewacką ideologię o "bezpiecznym świecie". Świat nigdy nie był bezpieczny - a najmniej teraz, gdy po Europie wałęsają się setki tysięcy jeżeli nie miliony nieokrzesanych barbarzyńców, którzy gwałcą, kradną i handlują narkotykami.

Oto nowa Europa pod zarządem Merkel i jej lewackiej świty!

bbb

18.09.2016, 16:25