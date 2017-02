reklama

Jest zgoda unijnych przywódców na pomoc praktyczną i finansową dla Libii, co pozwoli na zatrzymanie fali migracyjnej z tego kraju przez Morze Śródziemne do Europy. - To słuszny kierunek, bo rząd PiS od początku mówił "pomagajmy, ale pomagajmy tam" – ocenia w audycji "Sygnały dnia" europoseł Ryszard Czarnecki.

Ustalenia zapadały na nieformalnym europejskim szczycie na Malcie. UE ma pomóc w szkoleniu i wyposażeniu libijskich służb przybrzeżnych, aby uniemożliwiać przemyt ludzi, i by wesprzeć misje poszukiwawczo-ratunkowe. Zaoferuje również wsparcie ekonomiczne lokalnym społecznościom, by poprawić ich sytuację. - Moje doświadczenia potwierdzają słuszność tej decyzji – mówi wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Polityk przypomina swoje wizyty w obozach dla uchodźców w Libanie, Jordanii i Iraku. W kurdyjskim Erbilu usłyszał, że chrześcijańscy uchodźcy z Mosulu nie chcą emigrować do Europy, ale planują powrót do rodzinnego miasta, gdy sytuacja się poprawi. – A więc trzeba pomagać tam – podsumowuje Ryszard Czarnecki. Unia Europejska uważa, że wsparcie lokalnych władz miast i gmin na wybrzeżu Libii jest konieczne, by skuteczniej walczyć z przemytnikami ludzi, bo rząd nie kontroluje całego kraju. Do tej pory na wsparcie dla Libii Komisja Europejska przeznaczyła zaledwie 200 milionów euro. Całej audycji posłuchasz na antenie Polskiego Radia ol/Polskie Radio

4.02.2017, 10:00