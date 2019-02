Bruksela pobłaża Niemcom, strofuje Polskę. RAPORT

,,Bruksela nie traktuje wszystkich jednakowo. Są kraje, które mogą liczyć na specjalne względy. Polska do nich nie należy. Na największą przychylność Brukseli mogą liczyć Niemcy'' - pisze ,,Dziennik Gazeta Prawna'', powołując się na raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

,,Francja i Niemcy są zdecydowanie rzadziej karane za niedozwoloną pomoc publiczną niż państwa południa Unii lub jej nowi członkowie. A środka nadzwyczajnego, jakim jest nakaz zawieszenia pomocy, Komisja Europejska używa jedynie wobec najmłodszych stażem członków Wspólnoty. Mimo to kraje nowej „13” należą do najpokorniejszych. Decyzje KE zaskarżają do Trybunału Sprawiedliwości UE znacznie rzadziej niż te traktowane przez Brukselę łagodniej'' - czytamy w dzienniku.