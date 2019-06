Bruksela chce końca 500 plus. Jest odpowiedź PiS-u

szymek 7.6.19 13:54

No tak , Niemcy zauważyli , że coraz mniej Polek przyjeżdża do zbioru szparagów , .......maja co prawda ok miliona tych biednych syryjskich sierot , ale proponowanie im takiego zajęcia ......to byłoby nieludzkie .......chyba tutaj oglądałem filmik , gdzie imigrant w nieżl6m samochodzie zaśmiewał się z ich naiwności.......lepiej zmusić Polaków , bo im się w głowach poprzewraca , Tusk chętnie pomoże , zresztą jest Merkeli coś winien.....