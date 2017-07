Brudziński: Wycofanie się z opłaty paliwowej nie pomoże opozycji totalnej

"Na wniosek Jarosława Kaczyńskiego kierownictwo PiS-u podjęło decyzję o wycofaniu ustawy paliwowej, co nie oznacza, że wycofujemy się z konieczności pomysłu wsparcia samorządów" - powiedział dziś Joachim Brudziński.

Według wicemarszałka Sejmu, pomysł wsparcia samorządów jest nadal aktualny. Pomysł na to wsparcie ma być realizowany "szczególnie tam gdzie to wsparcie jest potrzebne, aby polepszyć jakość i stan dróg gminnych, powiatowych".

Jak powiedział przed siedzibą PiS w rozmowie z dziennikarzami: "Ale decyzja zapadła, że to wsparcie na pewno będzie miało miejsce, ale nie poprzez kieszenie Polaków, co jak sądzę dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy rozpoczynają wakacje, dla rolników i dla tych wszystkich, którzy namawiali nas do tego, aby się z tej ustawy wycofać, to dobra informacja".

Brudziński podkreślił jednak, że nie jest to dobra informacja dla totalnej opozycji, "bo tracą paliwo, które mogłoby być użyte do podsycania niepotrzebnych emocji".

krp/300polityka.pl, Fronda.pl