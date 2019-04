Brudziński: Rutkowski wkracza do akcji? Może czas rozwiązać policję?

"Matko Boska, jak detektyw Rutkowski ruszył do akcji, to może rozwiążmy policję, ja się natychmiast podaję do dymisji"-w taki sposób szef MSWiA, Joachim Brudziński skomentował informację, że w poszukiwania Marka Falenty włącza się detektyw-celebryta, Krzysztof Rutkowski, znany m.in. z ogromnego "show" medialnego wokół sprawy półrocznej Madzi Waśniewskiej.