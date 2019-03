Brudziński: Nikt nie da wam tyle, ile Schetyna i PO obieca

„Co do słów Grzegorza Schetyny, to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Nikt szanowni radiosłuchacze nie da wam tyle, ile Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska obieca” - skwitował szef MSWiA Joachim Brudziński.

„Grzegorz Schetyna jest przedstawicielem tego obozu politycznego, który przed wyborami w 2007 roku twierdzili, że nie podniosą wieku emerytalnego. Co zrobili na drugi dzień po wyborach. Ten wiek podnieśli”.

Brudziński był też pytany o to, kto będzie mógł go ewentualnie zastąpić w związku z kandydowaniem przez niego do europarlamentu. Minister odpowiedział, że nie ma pojęcia, jednak „[…] ławka PiS jest wystarczająco długa, żeby merytoryczną osobę znaleźć”.