Brudziński do polityków opozycji: Dajcie SPOKÓJ policjantom!!!

Maria Błaszczyk 25.3.19 16:54

No serio..

Policjanci łapią dzieciaki na hulajnogach, a my mamy "zostawić ich w spokoju"?



I tak - ja mam zupełnie niezłą opinię o polskiej policji. Mam sporo pozytywnych doświadczeń. Ale to nie znaczy, że każde ich działanie mi się podoba.

Nie podobało mi się to, co zrobiono protestującym w siedzibie dyrekcji Lasów Państwowych.

Nie podobało mi się, że policjanci cieli konfetti do zrzucania z helikoptera.

Nie podobało mi się, gdy nie bronili kontrmanifestujących w czasie Marszu Niepodległości.



I teraz nie podoba mi się, gdy zajmują się dzieciakami na hulajnogach i stosują środki niewspółmierne do sytuacji. I zupełnie nie rozumiem, czemu miałabym tej opinii nie wyrażać.