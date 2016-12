Brudziński: Co kieruje targowiczanami?

reklama

Fot. Youtube reklama

Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości analizował obecną sytuację w polskiej polityce, zastanawiając się, jaki jest cel protestów i chaosu wprowadzanego przez opozycję.

Brudziński: Co kieruje współczesnymi targowiczanami? Czy to głupota, czy precyzyjny plan tych, którzy źle życzą Polsce?

"Chciałbym wierzyć, że ci, którzy publikują te głupie filmiki, okupują salę plenarną, do końca nie zdają sobie sprawy, jakie będą tego konsekwencje dla polskiej demokracji, dla prestiżu wizerunku polskiego państwa. Gdyby ktoś chciał napisać scenariusz, jak zagrozić Polsce, jak ośmieszyć Polskę, jak Polskę upokorzyć, to to właśnie byłby scenariusz, który od kilku dni jest realizowany na naszych oczach" – powiedział w „Radiu Maryja” Joachim Brudziński.

Zastanawiał się nad rzeczywistymi intencjami polityków opozycji:

"Rodzi się pytanie, co kieruje współczesnymi targowiczanami? Czy to głupota, nieroztropność, nieodpowiedzialność, czy to od samego początku do końca bardzo precyzyjnie zrealizowany plan tych wszystkich, którzy źle życzą Polsce?".

Jak zaznaczał, obecna sytuacja przeszkadza w procesie budowy polskiej gospodarki realizowanym przez obecną władzę:

"To jest walka o wolność, żebyśmy żyli w państwie, w którym to Polacy będą decydowali o tym, jak ma to państwo wyglądać, jak ma być ułożony nasz dom, nasza gospodarka. Podjęliśmy działania mające na celu budowę prestiżu polskiej gospodarki, odbudowę polskiego przemysłu, postawienie na polską energetykę, kopalnie, stocznie i mamy odpowiedź. W tej chwili mamy regularną anarchię w państwie".

29.12.2016, 18:25