Brudziński: Biało-czerwona była w sercach naszych bohaterów

Jak przypomniał minister, na tych terenach polskość zaczęła się "w momencie przyjęcia chrztu i bezpośredniego podporządkowania struktury kościelnej Stolicy Apostolskiej, z pominięciem naszych zachodnich, niemieckich sąsiadów". Brudziński podkreślił, że był to początek "misji, która doprowadziła nas do teraźniejszości, do obecności Polski na terenach Pomorza Zachodniego".