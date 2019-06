Bronisław Wildstein: Unia narzędziem niemieckiej polityki

- Unia Europejska została stworzona po to, by ograniczyć dominację silnych państw w Europie, zwłaszcza Niemiec. A co się teraz dzieje? Wspólnota europejska w ogromnej mierze jest narzędziem polityki niemieckiej - podkreślił Bronisław Wildstein. Publicysta na potwierdzenie swoich słów przywołał przykład kryzysu migracyjnego. - Kanclerz Angela Merkel zaprosiła imigrantów z krajów arabskich do Europy. Złamała w ten sposób konwencję dublińską i naruszyła wszystkie normy układu z Schengen. Czy ktoś ją jednak za to rozliczył? - pytał.