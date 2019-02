Bronisław Wildstein: Okrągłostołowcy wchodzili w układy z władzą

"Jan Olszewski był uczestnikiem rozmów Okrągłego Stołu. Wtedy wszyscy sądzili, że to jest szansa, możliwość, która się otwiera" - mowił publicysta Bronisław Wildstein wspominając zmarłego, byłego premiera Jana Olszewskiego oraz jego udział w obradach Okrągłego Stołu.

"Oczywiście, jeśli ktoś był agentem to pojawia się pytanie, w jakiej roli on występuje. A poza tym byli tacy, którzy byli agentami kiedyś, a później się z tego wyrwali. Ale jednak ta świadomość, że coś na nich jest, że zbyt radykalne rozliczenie może ich "uruchomić", to też blokowało ich działania" - dodał.