Broniarz wycofuje się ze skandalicznej wypowiedzi i przeprasza rodziców

"Jeśli rodzice poczuli się przestraszeni moimi słowami, to śmiało mogę powiedzieć, że nie było to moim celem i mogę ich przeprosić"- powiedział przewodniczący ZNP, Sławomir Broniarz na antenie TVN24.

Mowa o wypowiedzi, która wczoraj zaszokowała opinię publiczną i z całą pewnością nie przysłużyła się strajkującym nauczycielom, podczas gdy przedstawiciele tego zawodu są w istocie zbyt słabo doceniani, jak na ogromną odpowiedzialność, którą powierza im społeczeństwo. Przyznał to przecież sam premier Mateusz Morawiecki, wskazując, że zależy mu na tym, aby rząd doszedł z nauczycielami do porozumienia.

"Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm"- mówił szef ZNP w krótkim wywiadzie dla Radia ZET.