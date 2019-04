Broniarz się ujawnił! Chodzi już tylko o sukces PO!!!

Sławomir Broniarz, szef ZNP, zaproproponował rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara na mediatora między rządem a związkami nauczycielskimi. Wicepremier Beata Szydło nie przyjęła jak na razie tej propozycji. Zapewniła jednak, że jest gotowa do rozmów.

,,Jesteśmy otwarci na to, żeby rozmowy dalej prowadzić. Zrobimy wszystko, aby egzaminy przebiegły spokojnie, aby młodzi ludzie mogli bez stresów egzaminy napisać. Będziemy chcieli, aby ZNP i Forum (Związków Zawodowych), przystąpili do porozumienia podpisanego z "Solidarnością". Będziemy czekać na przedstawicieli związków o 15 w Centrum Dialogu'' - powiedziała dziś Szydło. Jak dodała, porozumienie podpisane z ,,Solidarnością'' gwarantuje podwyżki dla nauczycieli, więc nie ma już o co się bić.

A oto warunki porozumienia zawartego z ,,Solidarnością'':

7 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ Solidarność.

Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez:

1. Panią Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów

2. Panią Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej

4. Pana Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

5. Pana Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF

i stroną związkową, reprezentowaną przez:

1. Pana Ryszarda Proksę – Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania – NSZZ „Solidarność

2. Pana Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”

3. Pana Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”

4. Panią Agatę Łyko – NSZZ „Solidarność”

5. Panią Jolantę Zawistowicz – NSZZ „Solidarność”

jako obserwator – ze strony pracodawców: Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.

W wyniku rozmów, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, moderowanych przez Panią Dorotę Gardias – Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczącą FZZ, w odniesieniu do zaprezentowanych podczas negocjacji propozycji strony rządowej dotyczących działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczycieli, w odpowiedzi na postulaty związków zawodowych, przyjęto, co następuje:

Strony wspólnie uzgodniły, że:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń

Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667 mln zł na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od września 2019 r.

Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 197 zł

nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł

nauczyciela mianowanego – 4 604 zł

nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł

Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia średniego od stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli stażystów to 479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł, nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.

2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. wynagrodzenia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%. W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.

Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

nauczyciela stażysty – 2 780 zł

nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł

nauczyciela mianowanego – 3 248 zł

nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł

natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:

nauczyciela stażysty – 3 335 zł

nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł

nauczyciela mianowanego – 4 803 zł

nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł

3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 2017- 2019:

wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela stażysty – 515 zł,

nauczyciela kontraktowego – 529 zł

nauczyciela mianowanego – 601 zł

nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,

wynagrodzenia średniego

nauczyciela stażysty – 617 zł,

nauczyciela kontraktowego – 685 zł

nauczyciela mianowanego – 890 zł

​​​​​​​nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł,

4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł, a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców

1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy

2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku

3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu:

zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć

zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch

zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”

Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start” (1 000 zł).

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł

Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „ papiery - ”

1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu dotychczas

2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:

zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji

ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów)

zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych

zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach

3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg w starej podstawie)

4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych

5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny koszt szkół)

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.