Broniarz: Przerwa świąteczna nie jest dla nauczycieli

Szef ZNP Sławomir Broniarz nie ma zamiaru zawieszać strajku, nawet na okres Świąt Wielkanocnych. Dziś poinformował, że „Przerwa świąteczna nie jest dla nauczycieli”. Odniósł się tym samym do propozycji, którą nauczycielom przedstawił rząd.

„To jest kolejny dzień strajku. Strajk trwa, w tych szkołach i placówkach, które podjęły strajk, mimo że to jest przerwa świąteczna, to jest to przerwa świąteczna dla dzieci i uczniów, a nie dla nauczycieli”