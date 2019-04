Broniarz: 'Okrągły stół'-tak, przerwanie strajku-nie!

MK-UltrAS 15.4.19 16:42

Klasyfikacja?! To niedopuszczalne nawet dla zwierząt! W szkołach może być tylko PROMOCJA ucznia dobrymi ocenami na świadectwie. Nauczyciel musi się starać o to by uczeń miał dobre wyniki w nauce i by mógł go promować do lepszej (wyższej) szkoły. Egzaminy są dla dorosłych i są dobrowolne. ... ... A na tym forum dlaczego już nie promuje się komentarzy "kciukiem do góry" i wtedy wartościowe komentarze nie schodziłyby z pierwszej strony, a tak jeszcze 4 lata temu było? A dlaczego już prawie nigdzie forów nie ma, a do niedawna były wszędzie? ... .... Bo satanizm nie ma wzięcia?!! I promuje się go przemocą fizyczną i słowną, karami, egzaminami, świadectwami, certyfikatami, łapówkami, koneksjami, przynależnością polityczną, podstępem, podłością, kłamstwem, złodziejstwem, ...??



To nie są żadne egzaminy, bo do niczego nie uprawniają. To relikt żydo-komuny, międzynarodówki NWO do znęcania się nad dziećmi i dla doraźnych lewackich celów politycznych. Dzieci są ofiarami łajdackiego systemu! To są ci sami ludzie (masoni) którzy teraz ujawniają swoje satanistyczne cele. Komuna stępiła ludziom myślenie i przyzwyczaiła do wszechobecnej patologi. Im chodzi o diable rytuały i orgie w przedszkolach i szkołach! Gender to tylko pewien etap do wprowadzania diabelskiego bezprawia! Resorty siłowe służą im do zastraszania społeczeństwa i promowania wszelkich wynaturzeń seksualnych i zboczeń umysłowych. W latach 90 matura miała być zamiast egzaminów na studia, lub miał być tylko konkurs świadectw. Zamiast tych dobrych rozwiązań, wprowadzili jeszcze gorsze pseudo egzaminy w podstawówkach. Gdyby nie zlikwidowali gimnazjów to był by jeszcze jeden "egzamin" w 6 klasie. Niewolnictwo, gnębienie, wrogie człowiekowi ideologie, niszczenie społeczeństwa już od dziecka! Takie są rządy diable w NWO chaos i zniszczenie, wojny.



https://www.youtube.com/watch?v=nZxlGmoBtbE