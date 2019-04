Broniarz mięknie? Zmiany w strajku

- W grę wchodzi strajk raz w jednej szkole, raz w drugiej albo strajk części nauczycieli w konkretnej placówce, by inni mogli w tym czasie prowadzić lekcje. Chodzi o to, by przed zbliżającym się końcem roku uczniowie nie stracili szansy na poprawę ocen, na promocję do kolejnej klasy lub wyjazdu na zieloną szkołę - czytamy na portalu RMF FM