Broniarz grozi nowymi strajkami. We wrześniu bez lekcji?!

JR 19.6.19 12:35

Jeżeli rząd nie podejmie radykalnych działań to tacy wichrzyciele jak niejaki Broniarz będą nadal zagrożeniem nie tylko dla oświaty ale i państwa. Jest jeszcze czas aby podjąć ustawowe zakazy organizowania strajków w szkolnictwie. Przypominam, że na jesieni będą wybory i ten cham polityczny będzie szkodził i robił zamieszanie celowo. To jest nie żaden związkowiec, to jest kacyk komunistyczny stojący ramię w ramię z totalną opozycją. Najważniejsze jest to, że jego działania są sprzeczne z Konstytucją. Dokąd to władze będą tolerować takie działania?