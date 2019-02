Brexit zostanie przełożony?

W Wielkiej Brytanii coraz więcej doniesień o przełożeniu brexitu na później. W Izbie Gmin narasta ponadpartyjny bunt przeciwko premier. Buntownicy chcą zmusić Theresę May do odłożenia brexitu, by uniknąć wyjścia bez umowy. Daily Telegraph donosi, że myśli o tym również Downing Street.



Dziennik donosi, że kancelaria premier May rozważa prośbę o to, by Królestwo mogło pozostać w Unii ok. dwa miesiące dłużej niż pierwotnie planowano. Po pierwsze dlatego, że ciągle nie ma przełomu w negocjacjach z UE, po drugie - premier boi się dotkliwej wizerunkowej porażki w Izbie Gmin.