Brexit: Theresa May rozmawia z Tuskiem i Junckerem

Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May ma rozmawiać z przedstawicielami unijnych władz: przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem oraz szefem Rady Europejskiej, Donaldem Tuskiem. Szefowa brytyjskiego rządu zaplanowała również serię spotkań z członkami swojego gabinetu.

Chwilę po godzinie 16:00 Donald Tusk poinformował na Twitterze, że rozmawiał już z May o kolejnych krokach Wielkiej Brytanii, która wkrótce ma opuścić Unię Europejską. Dziś brytyjska premier ma rozmawiać także z Jean-Claude'm Junckerem.

Przedstawiciele szefowej brytyjskiego rządu poinformowali również, że premier nie będzie już negocjować z opozycją, odbędzie za to serię spotkań z ministrami swojego rządu. W poniedziałek Theresa May, po porażce w Izbie Gmin, kiedy to parlament większością głosów odrzucił porozumienie w sprawie warunków Brexitu, zawarte między Londynem a Brukselą, ma przedstawić w poniedziałek plan awaryjny rządu. W tym celu miała spotykać się z europejskimi przywódcami oraz politykami brytyjskimi, w tym przedstawicielami opozycji. Lider Laburzystów, Jeremy Corbyn odmawia jednak takiej rozmowy.