Brexit rozpocznie się pod koniec marca

Wielka Brytania rozpocznie oficjalną procedurę wystąpienia z Unii Europejskiej pod koniec marca, a nie tak jak donosiły niektóre media, już w połowie miesiąca.

Doniesieniom o wcześniejszym rozpoczęciu procesu wyjścia z UE Zjednoczonego Królestwa zaprzeczył rzecznik prasowy brytyjskiej premier Theresy May. Jednocześnie poinformował on, że Wielka Brytania rozpocznie ów proces z końcem marca.

"Wielokrotnie mówiłem, że dojdzie do tego na koniec miesiąca - najwyraźniej niewystarczająco podkreśliłem to słowo" - powiedział rzecznik Theresy May.

Już na początku przyszłego tygodnia ma odbyć się głosowanie brytyjskiego parlamentu nad ustawą upoważniającą szefową rządu do rozpoczęcia procedury.

Nie wszystkie brytyjskie media uwierzyły jednak zapewnieniom rzecznika Theresy May. Niektórzy spekulują, powołując się na informacje pochodzące rzekomo od członków brytyjskiej administracji, że rząd naciska, aby rozpocząć procedurę wcześniej.

daug/niezalezna.pl