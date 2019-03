Brexit. Premier ostro o działaniach Tuska. ,,To mogło doprowadzić do chaotycznego brexitu już za tydzień''

Wczoraj w trakcie unijnego szczytu poświęconego między innymi kwestii brexitu liderzy 27 państw członkowskich uzgodnili porozumienie w kwestii przedłużenia brexitu. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że z porozumienia jest zadowolony. Przy okazji powiedział, co myśli na temat działań Donalda Tuska w tej kwestii.

„Niepowodzenie głosowania automatycznie zamykałoby wszystkie drogi do alternatywnych scenariuszy”.

Szef Rady Europejskiej informował bowiem, że możliwe są dwa scenariusze. Jeden z nich to akceptacja przez Izbę Gmin porozumienia w przyszłym tygodniu i opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo do 22 maja. W przeciwnym razie brexit następowałby 12 kwietnia, a Londyn musiałby zaakceptować bezumowne wyjście z UE lub złożenie nowego wniosku dotyczącego długoterminowego procesu, a do tego wziąć udział w majowych wyborach.