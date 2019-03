Brexit: Komisja Europejska czeka na konkretną decyzję Londynu

Komisja Europejska czeka na konkretną decyzję Wielkiej Brytanii w sprawie brexitu. Wczoraj Izba Gmin odrzuciła wszystkie scenariusze dotyczące wyjścia z Unii - od ścisłych związków Londynu z Brukselą, przez brexit bez umowy po drugie referendum czy odwołanie wyjścia ze Wspólnoty. Niewiążące głosowanie nie wskazało, czy w parlamencie jest większość wspierająca jakiekolwiek rozwiązanie brexitowe. Wcześniej dwukrotnie posłowie odrzucili też umowę, którą premier Theresa May wynegocjowała z Unią Europejską.

Komisja Europejska przyjęła do wiadomości orientacyjne głosowanie w Izbie Gmin. - Naliczyliśmy wczoraj osiem razy NIE. Teraz potrzebujemy jednego TAK, by popchnąć sprawy do przodu - powiedział rzecznik Komisji Margaritis Schinas.