Brexit: Czy dziś upadnie rząd Theresy May?

Umowa negocjowana przez wiele miesięcy nie została dobrze przyjęta W. Brytanii, jej zatwierdzeniu są przeciwni nie tylko posłowie opozycji (partia Pracy), ale także 10 posłów z Irlandii Północnej wspierających do tej pory rząd premier Teresy May i około 100 posłów z partii Konserwatystów tworzącej zaplecze parlamentarne dla tego rządu.

Wszystko, więc wskazuje na to, że jutro zostanie ona odrzucona przez brytyjski parlament i w związku z tym już 30 marca czeka nas tzw. „twardy” Brexit, choć pojawiają się także spekulacje, że po takim głosowaniu upadnie rząd premier May, a wtedy możliwe są przedterminowe wybory, a w ich wyniku może powstać rząd, który może zarządzić nowe referendum w sprawie wyjścia tego kraju z UE.

2. Przypomnijmy, że w negocjowanym porozumieniu jest zawarty tzw. okres przejściowy, który ma trwać do 31 grudnia 2020 i w tym czasie W. Brytania miała być „jedną nogą” w UE (np. miałaby być we wspólnym unijnym rynku), ale okres ten będzie obowiązywał, jeżeli uda się wynegocjować i zatwierdzić całe porozumienie.

Co więcej, jeżeli nie ma wątpliwości, że po stronie UE-27 parlamenty wszystkich krajów członkowskich zaakceptują porozumienie wynegocjowane z W. Brytanią, to już, jeżeli chodzi o parlament brytyjski nie ma takiej pewności.

Premier May ma większość w parlamencie tylko, dlatego, że z konserwatystami głosuje dziewięciu posłów z Irlandii Północnej, to jednak w sprawie kształtu porozumienia dotyczącego Brexitu, nie ma u Torysów jednomyślności.

Właśnie w partii premier May jest spora ilość zwolenników twardego Brexitu, co więcej już teraz uważają oni, że ustępstwa W. Brytanii wobec UE-27, są zbyt daleko idące, a skoro one nie wystarczyły, to dalszych już być nie może.