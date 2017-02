Brexit będzie wiele kosztował Europę

reklama

Szef Komisji Europejskiej po raz kolejny grozi wysokimi kosztami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Jean-Claude Juncker powiedział w belgijskim parlamencie, że Londyn będzie musiał respektować uzgodnione wcześniej zobowiązania finansowe.

Szef Komisji Europejskiej mówił, że negocjacje Londynu z Brukseli w sprawie Brexitu będą bardzo trudne i uzgodnienie zasad przyszłych relacji zajmie wiele lat. Jego zdaniem, będzie to bolesne rozstanie z Unią.

"Brytyjczycy powinni wiedzieć, że to nie odbędzie się ani niskim, ani zerowym kosztem. A zatem rachunek, mówiąc nieco brutalnie, będzie bardzo słony" – powiedział szef Komisji.

Negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią rozpoczną się, gdy rząd w Londynie przyśle do Brukseli oficjalny wniosek o woli wyjścia ze Wspólnoty. Ma to nastąpić w przyszłym miesiącu. Przez wiele miesięcy brytyjski rząd bezskutecznie próbował rozbić europejską jedność i zapewnić łagodne warunki Brexitu. Teraz, jak donosi brytyjska prasa, Londyn byłby gotów zapłacić krajom Europy Środkowo-Wschodniej, by zyskać ich przychylność, przekazując im pieniądze z puli przeznaczonej na pomoc rozwojową dla Azji i Afryki.

