Brexit a sprawa polska. Czy jesteśmy zabezpieczeni? Wyjaśnia premier Morawiecki

"Nasz kraj jest dobrze zabezpieczony na wypadek Brexitu"- zapewnił premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Polskiego Radia. Szef rządu podkreślił, że obecność polskich polityków i firm na Forum Ekonomicznym w Davos przekłada się na konkretne inwestycje w Polsce.

Polityk wskazał, że wszyscy uczestnicy forum w Davos są "pod dużym wrażeniem" osiągnięć Polski w zakresie polityki gospodarczej, finansowej i budżetowej.

"Wystarczy zobaczyć listę gości, z którymi się ja lub pan prezydent spotykaliśmy lub choćby uczestników forum w Davos w poprzednich wizytach. Te spotkania zawsze przekładają się w mniejszy lub większy sposób na korzyści dla Polski(...) Chociażby duże inwestycje, które wiązały się z utworzeniem centrów operacyjnych w Polsce, takich jak ABB, JP Morgan czy Standard Chartered"- wyliczał premier, pytany przez dziennikarza o duże inwestycje i korzyści dla Polski ze spotkań w Davos.

"Wielu z nas na forum Rady Europejskiej i w wielu innych miejscach wskazuje, że jest to bardzo niebezpieczny projekt, który może przyczynić się do zdestabilizowania sytuacji na Wschodzie. Jednak Rosja i Niemcy postanowiły inaczej i jest to wysoce smutne dla mnie, że nasz partner w ramach Unii Europejskiej nie przyjmuje do siebie tego ryzyka, które jest dla nas oczywiste"- stwierdził polityk, pytany o projekt Nord Stream 2. Szef polskiego rządu wyraził przekonanie, że Stany Zjednoczone będą raczej przez cały czas sceptyczne wobec budowy drugiej nitki Gazociągu Północnego.

"To dwa potężne kraje tego regionu. Jedno jest mocarstwem światowym, mam na myśli Rosję i można oczywiście artykułować swoje zastrzeżenia i my bardzo jednoznacznie to pokazywaliśmy na wielu forach - wskazywaliśmy np. na potrzebę przyłączenia Nord Stream 2 do Trzeciego Pakietu Energetycznego. I używamy tego argumentu bardzo jednoznacznie w wielu miejscach. Więc zobaczymy, jak to się jeszcze potoczy w kolejnych miesiącach"- podkreślił Mateusz Morawiecki. Pytany o ryzyko spowolnienia gospodarczego, premier odpowiedział, że do "bardziej poważnego" dojść nie powinno.

"Polska jest wskazywana jako jedno z miejsc, które rozwijają się szybko, jako jedna z lokomotyw regionu we wzroście gospodarczym, z czego się bardzo cieszę. I pokazuję przykład naszej polityki gospodarczej, która łączy solidarność ze skutecznym rozwojem, programy społeczne ze skutecznością budżetową"- zaznaczył Morawiecki. Jak dodał, Polska i jej sukcesy są przedstawiane w Davos "jako wzorzec, jako przykład".

Dziennikarz zapytał szefa polskiego rządu również o Brexit i o to, czy nasz kraj jest przed nim zabezpieczony. Premier zapewnił, że jesteśmy zabezpieczeni lepiej niż wiele innych państw.

"Jednym z zabezpieczeń jest zawsze polityka monetarna, która u nas prowadzona jest w inny sposób, niż np. w Europejskim banku centralnym, czy innych regionach świata.. Jak wiemy, mamy stopy procentowe banku centralnego na poziomie półtora procent. To pozwala zareagować w polityce monetarnej. Jest wiele banków centralnych świata, i to takich podstawowych, które maja stopy na poziomie blisko zera, na poziomie zera lub nawet ujemnym. Wczoraj również rozmawialiśmy o tym w kontekście amerykańskim, prawdopodobnie będzie znacznie mniej podwyżek w USA, to też pozwoli uspokoić sytuację i przyczyni się do stabilizacji wzrostu gospodarczego. 3,5 procent wskazane przez Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy na ten rok dla globalnej gospodarki, to naprawdę nie jest zły wynik. A ja się cieszę, że Polsce urośnie więcej. Tak jak i w roku ubiegłym, nasz wzrost, który oscylował wokół 5 procent i zaskoczył wszystkich, tak myślę, że i w tym roku zaskoczymy pozytywnie cały świat"- powiedział.

Morawiecki poinformował również, że wczoraj wieczorem odbył rozmowę z ministrem finansów Wielkiej Brytanii, Philippem Hammondem. Czy temat Brexitu niepokoi inwestorów? Premier podkreślił, że na pewno jest on "jeszcze daleki od rozwiązania" i na tę chwilę nie wiemy, w którym kierunku pójdzie.

"Mogę jednak podkreślić, że my, w Polsce jesteśmy dobrze przygotowani na każdy scenariusz związany z brexitem"- przekonywał polityk.

yenn/IAR, Polskie Radio, Fronda.pl