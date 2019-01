,,Brazylijski Trump'' ułatwia dostęp do broni palnej

Niedawno wybrany prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zaczyna spełnianie swoich wyborczych obietnic. Jedną z nich jest poszerzenie dostępu do broni palnej. Przestępcy nie mają problemu z jej posiadaniem. W efekcie, w Brazylii dochodzi do 60 tys. morderstw w skali roku. Obywatele, aby bronić się przed bandytami, musieli do tej pory starać się o specjalne zezwolenie uznaniowo wydawane przez policję. Teraz to się już skończyło: są odgórne kryteria wydawania wspomnianych zezwoleń, których policjanci muszą przestrzegać.