Brazylijski teolog wyzwolenia chce święceń dla żonatych

Leonardo Boff, brazylijski teolog wyzwolenia przekonuje, by Stolica Apostolska dopuściła do święceń kapłańskich żonatych mężczyzn.

Według brazylijskiego teologa miałoby to się stać już niebawem.

Boff to znany krytyk papieża Benedykta XVI. Uważa on, że Watykan ma przystać na prośby niektórych brazylijskich biskupów, którzy mieli prosić Franciszka, by zezwolił na święcenia żonatych mężczyzn.

Według argumentacji przedstawionej przez Boffa, dopuszczenie żonatych do święceń to jedyny sposób na usprawnienie pracy duszpasterskiej.

Boff ćwierć wieku temu porzucił stan kapłański, był franciszkaninem. Jest zdania, że Franciszek zrehabilitował teologię wyzwolenia potępioną wcześniej przez Jana Pawła II i Josepha Ratzingera.

"Franciszek jest jednym z nas. Uczynił z teologii wyzwolenia dobro wspólne Kościoła, rozpowszechnił ją" - mówił Boff w jednym z wywiadów.

przk/pch24.pl