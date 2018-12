Brazylia: Strzały w katedrze. Sprawca zabił cztery osoby

Około godziny 13:00 czasu lokalnego do katedry w miejscowości Campinas w Brazylii wkroczył uzbrojony mężczyzna. Było to podczas mszy świętej.

Mężczyzna zaczął strzelać do wiernych w świątyni. Zginęły co najmniej cztery osoby. Do tragedii doszło w trakcie mszy świętej.