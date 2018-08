Brazylia: Lewactwo chce mordować dzieci, Kościół w obronie życia

Po raz kolejny kwestia depenalizacji aborcji powraca w Brazylii na wokandę Najwyższego Sądu Federalnego. Dyskusja odbędzie się na początku sierpnia i będzie dotyczyć zalegalizowania aborcji do 12. tygodnia życia. Biskupi apelują o opowiedzenie się za życiem, w każdej jego fazie i zachęcają do modlitwy w tej intencji.

Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii (CNBB) wielokrotnie już zabierała głos w debacie publicznej w tej delikatnej kwestii, nie tyle prawnej, co antropologicznej i moralnej. Przypominała też, że w ostatnich latach wzrasta wyraźny i zdecydowany sprzeciw społeczeństwa brazylijskiego wobec liberalizacji aborcji. Z drugiej strony w wielu środowiskach politycznych nasiliły się próby zmiany obowiązującego prawa przeciwnego zabijaniu poczętego życia. Stąd kolejny apel biskupów o ochronę nienarodzonych zawarty w specjalnym liście „Aborcja i demokracja”. Biskupi przypominają, że propozycje legalizacji aborcji były zawsze dyskutowane demokratycznie w parlamencie tego kraju i po szerokiej konsultacji społecznej były one zdecydowanie odrzucane, tak przez społeczeństwo, jak i przez jego reprezentantów zasiadających w dwóch izbach parlamentu.

W bardzo obszernej i zredagowanej w przystępny sposób nocie episkopat zauważa, że w ostatnich latach podejmowane są w kraju różne inicjatywy mające na celu podjęcie decyzji prawnej na rzecz legalizacji aborcji. We wszystkich tych przypadkach biskupi będąc wierni swojej misji ewangelizacyjnej z odwagą wyrażali publiczny głos. Teraz episkopat ponownie kieruje swój głos do wrażliwości narodu brazylijskiego, który w swojej zdecydowanej większości jest przeciwny jakiejkolwiek formie depenalizacji aborcji. Pasterze zaznaczają, że Kościół zawsze podkreślał, iż poszanowanie życia i godności kobiet winny być promowane dla przezwyciężenia przemocy i dyskryminacji, na skutek których ktokolwiek mógłby cierpieć.

We wspomnianej nocie Episkopat przypomina, że „czas nagli, aby zwalczać przyczyny aborcji za pośrednictwem wprowadzania i ulepszania polityki państwa, tak by skutecznie służyć kobietom w dziedzinie polepszania publicznej służby zdrowia, bezpieczeństwa, wychowania seksualnego, w sposób szczególny w najbiedniejszych miejscach Brazylii”. Biskupi zachęcają wiernych do intensywnej modlitwy w obronie życia, jak też aby kierowali swój zdecydowany sprzeciw dla depenalizacji aborcji do przewodniczącego Kongresu Narodowego.

