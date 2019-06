Brazylia: Lesbijki zgotowały HORROR 9-letniemu chłopcu!!!

robaczek 14.6.19 16:34

nikogo nie bronie.



obżydliwe jest poslugiwanie sie takimi uogólnieniami.



a pamietacie Morderce z Krakowa? troż to zagożały katolik!!!!



to CO?? teraz napiszemy ze "Katolik Zamordował "?



eh tępi jestescie i dajecie sie manipulowac jak dzieci.



łykajcie łykajcie. jak Pelikany



tylko Polski szkoda.





buziaczki patokatole!!!