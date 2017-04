Brawo, Włosi! Popierał ISIS, wydalono go z kraju!

reklama

Włosi wydalili ze swojego kraju mężczyznę, który popierał Państwo Islamskie i wyrażał to na Facebooku.

Włochy wydaliły 34-letniego Marokańczyka za wpisy na Facebooku popierające Państwo Islamskie. W niektórych mężczyzna wyrażał gotowość wyjazdu do Syrii i wstąpienia do ISIS, w innych – udostępniał posty członka ISIS. Policja obserwowała go, ponieważ przyjaźnił się z dwoma mężczyznami, którzy wyjechali do Syrii do ISIS. Mężczyzna został wysłany samolotem do Casablanki, stolicy Maroka.

Jest to 31. osoba wydalona w tym roku z Włoch za wspieranie islamizmu a 163. od początku roku 2015. Powracający z Syrii terroryści mogą być skazywani na 6 lat więzienia, podobnej karze podlegają też osoby rekrutujące chętnych na wyjazd do ISIS. Być może to dzięki wydaleniom podejrzanych osób we Włoszech nie doszło jeszcze do zamachów terrorystycznych – nie bez znaczenia jest też sprawność służb specjalnych, zdobyta w walce z włoską mafią.

