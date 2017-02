Brawo! TVP odwołuje spektakl z aktorką z 'Klątwy' w roli głównej

reklama

Fot. Tadeusz Rudzki via WIkipedia, CC 4.0 reklama

TVP miała wyemitować w ramach Teatru Telewizji spektakl pod tytułem „Biały dmuchawiec”. Tak się jednak nie stanie. Prezes TVP Jacek Kurski odwołał planowaną emisję – w roli głównej obsadzona była Julia Wyszyńska – aktorka, która wystąpiła w skandalicznej „Klątwie”, m.in. w scenie z figurą św. Jana Pawła II.

Decyzja jest pokłosiem zerwania współpracy z Wyszyńską przez Telewizję Polską za wystąpienie w skandalicznym przedstawieniu na deskach „Teatru Powszechnego”. W TVP Wyszyńska grała w serialu „Na dobre i na złe”.

Poza sceną z figurą św. Jana Pawła II aktorka mówiła też na scenie o niedoszłej zbiórce na zabójstwo prezesa PiS – Jarosława Kaczyńskiego. Mówiła wówczas:

„Oliwer, znając moje poglądy, zaproponował mi scenę, w której miałam zbierać pieniądze na zabójstwo Kaczyńskiego (...) i miałam w tej scenie zapytać was, czy chcielibyście przeznaczyć pieniądze na ten cel i sprawdzić, czy nadal będziemy w ramach działania artystycznego, w tym przypadku spektaklu teatralnego. (...) Co się okazuje - naprawdę można znaleźć człowieka, który może to zrobić za 50 tysięcy euro, czyli tanio. I właśnie teraz powinna być ta scena (...) i powinnam teraz poprosić was o wsparcie finansowe”

dam/wirtualnemedia.pl,Fronda.pl

27.02.2017, 19:00