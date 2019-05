Brawo prokuratura!!! Rusza śledztwo ws. fałszywych alarmów bombowych w szkołach

Śledztwo zostało wszczęte w związku z materiałami przekazanymi wczoraj prokuraturze przez Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i dotyczy serii "zawiadomień w dniach 6-7 maja 2019 r. w Warszawie i innych miastach na terenie kraju o nieistniejących zdarzeniach, mających zagrażać życiu i zdrowiu wielu osób w postaci podłożenia ładunków wybuchowych w szkołach". Łapczyński podkreślił, że prokuratura powierzyła to postępowanie Wydziałowi do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.