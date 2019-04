Brawo! Prezydent Andrzej Duda: Osiągnęliśmy gazową suwerenność

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś umowę o dofinansowanie dla projektu "Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu". Jak podkreślił, Polska będzie wkrótce całkowicie suwerenna gdy idzie o dostawy gazu. Nie dość na tym, będziemy mogli odsprzedawać gaz sąsiednim krajom.

Zadowolenie z podpisania umowy na dofinansowanie Terminalu ze środków unijnych wyraziła też Komisja Europejska. Rzecznik KE stwierdził, że większe możliwości gazoportu w Świnoujściu oznaczają otwarcie Polski na nowych dostawców i w efekcie większe bezpieczeństwo gazowe naszego kraju i regionu.

Unia Europejska przekaże na gazoport 128 mln euro. Świnoujście jest jedynym terminalem o takiej przepustowości w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecnie przepustowość to 5 mln metrów sześciennych gazu; po realizacji inwestycji z dofinansowania UE będzie to już 7,5 mld, a docelowo - 10 mld.

PRZEMÓWIENIE PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

To bardzo ważny moment – mogę śmiało powiedzieć – wręcz w naszej historii. Gdy sięgniemy pamięcią do 2006 roku – posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Belwederze, Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński prezentuje swoją ideę stworzenia warunków do zapewnienia Polsce rzeczywiście suwerenności energetycznej w zakresie dostaw gazu. Mówi wtedy o dwóch planowanych w związku z tym wielkich inwestycjach: o gazoporcie i budowie gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski.

Po to, by nasze państwo mogło rzeczywiście decydować i świadomie wybierać, od kogo i za ile chce kupować to tak ważne i – powiedzmy otwarcie – niezbędne do funkcjonowania polskiej gospodarki [paliwo]. Niezbędne także do zapewnienia bezpieczeństwa – przede wszystkim oczywiście tego zimowego, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Ale przecież wiemy, jak wielu Polaków, wiele polskich rodzin używa gazu także do ogrzewania wody – a więc używa go przez cały rok, także do gotowania.

Oczywiście, w skali całego odbioru i zapotrzebowania ten odbiór przez gospodarstwa domowe stanowi mniejszą część. Największej części gazu potrzebuje nasz przemysł, na czele chyba z przemysłem chemicznym. A więc gaz jest nam dzisiaj niezbędny, by mogła funkcjonować polska gospodarka. Gaz to także w dużym stopniu czysta energia.

Dzisiaj te wszystkie plany Pana Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego są po części zrealizowane, a po części realizowane. Stoimy dziś przy gazoporcie, który nosi jego imię: gazoporcie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Lecha Kaczyńskiego – gazoporcie, który będzie rozbudowywany. Będzie mógł przyjąć w ciągu roku nie tylko 5 mld metrów sześc., ale w niedługim czasie – mam nadzieję, po zrealizowaniu inwestycji, o której dzisiaj mówimy – 7,5 mld, a docelowo ponad 10 mld metrów sześc. gazu.

Dzisiaj jesteśmy na etapie bardzo zaawansowanych prac przygotowawczych do tego, by rozpocząć budowę gazociągu z szelfu norweskiego do Polski poprzez także Baltic Pipe. To oznacza, że wkrótce Polska będzie nie tylko całkowicie suwerenna energetycznie pod względem dostaw energii gazowej, lecz także będzie mogła nieść bezpieczeństwo w zakresie tego rodzaju energii swoim sąsiadom. Myślę tu przede wszystkim o Ukrainie, z którą w tej chwili budujemy połączenia, o Czechach i innych naszych sąsiadach.

Ta inwestycja tutaj – na której realizację udało nam się pozyskać także grant europejski, dzięki niemu zostanie sfinansowane ponad 60 proc. tej wielkiej inwestycji, której całkowity koszt jest dziś szacowany na blisko 1 mld zł – wpisuje się również w bezpieczeństwo europejskie, jeżeli chodzi o dostawy gazu. I m.in. właśnie dlatego instytucje Unii Europejskiej przyznały nam to dofinansowanie – ponieważ jest to element budowy bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy.

Właśnie dlatego, że dzięki tym inwestycjom możliwość dostaw gazu do Polski będzie przekraczała nasze zapotrzebowanie, będziemy mogli się stać swoistym hubem, jeżeli chodzi o dostawy gazu, nie tylko do naszego kraju, lecz także do Europy – a więc również nieść bezpieczeństwo innym. Czy to jest ważne? Oczywiście, że ogromnie ważne.

Cieszę się niezwykle, że dzięki temu terminalowi już dzisiaj możemy odbierać gaz z różnych stron świata – odbieramy gaz, który dostarczany jest nam z Kataru, ale odebraliśmy również gaz ze Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku jesienią podpisaliśmy wielką umowę na dostawy gazu do Polski przez ponad 20 lat, na łączną wielkość 40 mld metrów sześć. I są podpisywane kolejne umowy z kolejnymi firmami ze Stanów Zjednoczonych.

Cieszę się ogromnie, bo rozmawialiśmy na ten temat wcześniej z Panem Prezydentem Donaldem Trumpem. Mówiliśmy właśnie o możliwości pozyskiwania gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych przez Polskę i cieszę się, że jedne z pierwszych dostaw gazu skroplonego do Europy ze Stanów Zjednoczonych po tym, jak zapadła tam zgoda na eksport gazu skroplonego, trafiły właśnie do naszego kraju. To wzmacnia nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które – oczywiście – są także przypieczętowane dzisiaj amerykańską obecnością militarną na terenie naszego kraju.

Chcę podziękować za wszystkie działania, które są prowadzone, za realizację tego wielkiego planu, jaki wtedy, w 2006 roku, przedstawił Pan Prezydent Lech Kaczyński. Chcę podziękować Panu Premierowi, Panom Ministrom, Panom Prezesom – dziękuję, że ten plan jest wdrażany, bo dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, niż byliśmy w 2006 roku.

To, że te inwestycje są realizowane, pokazuje, że myślimy o przyszłości, o bezpieczeństwie Rzeczypospolitej, że mamy świadomość tego, że zużycie gazu w Polsce będzie wzrastało na przestrzeni najbliższych lat. Ale że chcemy zapewniać bezpieczeństwo nie tylko sobie, lecz także innym państwom Unii Europejskiej i naszym sąsiadom, którzy jeszcze w Unii Europejskiej nie są, jak choćby Ukraina.

To pokazuje, że wzmacniamy naszą pozycję na światowym rynku energetycznym i wzmacniamy nasz potencjał jako kraj, który jest poważnym partnerem na rynku europejskim – i w zakresie gospodarczym, i niesienia bezpieczeństwa. Bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że wszystkie te inwestycje – a przede wszystkim tę, w sprawie finansowania której za chwilę zostaną złożone podpisy – będziemy mogli zrealizować sprawnie, w terminie. I że przysłuży się ona do rozwoju naszego kraju.

Dziękuję bardzo.

bsw/pap, Prezydent.pl