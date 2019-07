Brawo Polacy:Sukces naszych matematyków na międzynarodowej olimpiadzie

JONASIK 20.7.19 14:02

Dokładnie tak to działa.

Ja mam 2 synów. Wysłałem ich na najlepsze uczelnie w UK. Obaj skończyli na pierwszych pozycjach na roku.

Jeden pracuje (i zakłada firmę) drugi zdecydował się na karierę naukową i robi doktorat.

Zresztą doktorat też robi córka brata, na Cambridge.

Ja dzieciaki widzą to co się dzieje w Polsce, to ... delikatnie mówiąc, wracają, ale tylko na święta...