Brawo Polacy! Piękne zwycięstwo nad Brazylią

Polscy siatkarze zdobyli brązowy meal w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chicago, pokonując Brazylijczyków 3:0. Przepiękne zwycięstwo nad siatkarską potęgą to ogromny sukces rezerwowej kadry.

Co warto podkreślić, nasz zespół rozgrywał spotkanie bez trenera biało-czerwonych Vitala Heynena. Belg musiał opuścić kadrę i udać się do Zakopanego, aby nadzorować przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego i wrześniowych mistrzostw Europy.