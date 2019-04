Brawo PiS! Zarzuty dla urzędników Komorowskiego

Były zastępca szefa KPRP, Dariusz M. usłyszał zarzut niedopełniania obowiązków służbowych od marca do lipca 2015 roku związanych m.in. z gospodarowaniem majątkiem Kancelarii i nadzorem komisji od oceny wyposażenia, a także niedopełnienia obowiązków w okresie od marca do sierpnia 2015 r. związanych z zaginięciem dwóch zabytków przedmiotów z KPRP – obrazu „Gęsiarka” autorstwa Romana Kochanowskiego i mosiężnej rzeźby „Rycerz”.

Zdaniem prokuratury Dariusz M. zaniechał podjęcia jakichkolwiek czynności, by odnaleźć dzieła

– Wcześniej w toku przedmiotowego śledztwa zarzuty przedstawiono 6 innym osobom, w tym pracownikom Kancelarii Prezydenta RP, pełniącym funkcje przewodniczącego i członków Komisji do oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego co do dalszego użytkowania oraz pracownikom Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – poinformował Łapczyński.