Brawo PiS! Zagraniczne sieci nie wykręcą się od płacenia podatku w Polsce, jak to było za PO

J.P 2.7.19 19:22

Niech zgadnę, z dobroci serca szefostwa dyskontow nie zapłacimy z tego tytułu więcej niz dotąd za produkty.

PiS szuka pieniędzy to zrozumiałe, socjal już dziś jest jak kredyt.

Niemiła niespodzianka spotkała mnie z tego tytułu właśnie dziś, otóż mam kasę fiskalną i dziś serwis zadzwonił, że do końca lipca należy zmienić tzw. matryce w kasie i każdy przedsiębiorca musi to zrobić inaczej kara wynosi 2tys.

Mówię, że nic o tym nie wiem, na to serwis, że właśnie oto chodzi fiskusowi żebym nie wiedział i że oni z dobrego serca tak radzą.

Tak sobie myślę, że nieprzypadkowo przełom wakacij może być dla fiskusa żniwami, bo wielu przedsiębiorców po prostu nie będzie.