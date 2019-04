Brawo PiS: Potężny cios w mafię VAT, 24 zatrzymanych

W pierwszym przypadku sprawę prowadzą policjanci CBŚP z Zarządu w Katowicach wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Katowicach. Śledczy ustalili, że jedna ze spółek z terenu woj. śląskiego generowała bardzo wysokie kwoty zwrotu podatku VAT w zakresie międzynarodowego obrotu złotem. Tylko na przestrzeni roku tj. od listopada 2012 do listopada 2013, kwota ta wyniosła ok. 65 mln zł. Jednocześnie okazało się, że w obrocie uczestniczyły podmioty faktycznie nieprowadzące działalności gospodarczej. W całym łańcuszku funkcjonowały podmioty pełniące funkcję "znikającego podatnika". Jednym z głównych celów procederu było pozorowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych, czyli sprzedaży złota do innych krajów Unii Europejskiej. To stanowiło podstawę do występowania do właściwych Urzędów Skarbowych o zwrot podatku.