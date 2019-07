Brawo PiS! Kolejna obietnica spełniona. ,,To najwyższa podwyżka, jaką kiedykolwiek otrzymali w ciągu roku budżetowego''

Proszę nie robić sensacji z tego faktu, bo to zostało ogłoszone już 3 lata temu. Tysiąc złotych dla stażysty? Była minister Zalewska zabrała nauczycielom dodatki, między innymi zabrała stażystom dodatek na start 3.500 tys.zł! Dlaczego o tym się nie mówi? Stażyści są w plecy o ponad 2 tysiące...



i wracając do Zalewskiej... jeszcze w trakcie kampanii wyborczej ta była nauczycielka ze Śląska zarzekała się, że wyjazd do Brukseli nie będzie ucieczką od spraw polskiej edukacji. - Trzeba być tam, gdzie dzieli się pieniądze na edukację - mówiła. I co? I zapisała się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności!

